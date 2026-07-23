Catania

Scoperto distributore di carburante abusivo, sequestrati oltre mille litri di gasolio

Presso il distributore abusivo di carburante sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 1.000 litri di gasolio agricolo

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

 Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 1.000 litri di gasolio agricolo rivenduto a privati presso un distributore abusivo a Palagonia (CT). L’attività è stata svolta dai Finanzieri della Compagnia di Caltagirone, che hanno sviluppato mirati accertamenti presso un magazzino in pieno centro a Palagonia (CT) dopo aver notato traffici di mezzi che hanno insospettito gli investigatori. I Finanzieri sono quindi intervenuti proprio mentre un’autobotte effettuava lo scarico di una partita di gasolio sottoposto a regime fiscale agevolato, in quanto destinato ad uso agricolo, nelle cisterne di stoccaggio presenti all’interno del magazzino di proprietà di un privato.

In realtà – secondo l’ipotesi investigativa – il carburante veniva poi illecitamente venduto in assenza di qualsivoglia autorizzazione, facendo rifornimento alle auto di privati cittadini. Presso il distributore abusivo di carburante sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 1.000 litri di gasolio agricolo, oltre all’autobotte, a due cisterne e all’impianto di erogazione presente nel magazzino, segnalando alla competente Autorità giudiziaria il titolare del magazzino, il trasportatore e il titolare del deposito commerciale dal quale proveniva il carico di prodotto energetico irregolare, per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa di cui agli artt. 40, comma 1, lettera c e 49, comma 1 del Testo Unico Accise.

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