Scoperto distributore di carburante abusivo, sequestrati oltre mille litri di gasolio

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 1.000 litri di gasolio agricolo rivenduto a privati presso un distributore abusivo a Palagonia (CT). L’attività è stata svolta dai Finanzieri della Compagnia di Caltagirone, che hanno sviluppato mirati accertamenti presso un magazzino in pieno centro a Palagonia (CT) dopo aver notato traffici di mezzi che hanno insospettito gli investigatori. I Finanzieri sono quindi intervenuti proprio mentre un’autobotte effettuava lo scarico di una partita di gasolio sottoposto a regime fiscale agevolato, in quanto destinato ad uso agricolo, nelle cisterne di stoccaggio presenti all’interno del magazzino di proprietà di un privato.

In realtà – secondo l’ipotesi investigativa – il carburante veniva poi illecitamente venduto in assenza di qualsivoglia autorizzazione, facendo rifornimento alle auto di privati cittadini. Presso il distributore abusivo di carburante sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 1.000 litri di gasolio agricolo, oltre all’autobotte, a due cisterne e all’impianto di erogazione presente nel magazzino, segnalando alla competente Autorità giudiziaria il titolare del magazzino, il trasportatore e il titolare del deposito commerciale dal quale proveniva il carico di prodotto energetico irregolare, per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa di cui agli artt. 40, comma 1, lettera c e 49, comma 1 del Testo Unico Accise.