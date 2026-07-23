Agrigento

Scippa borsello ad un turista in via Atenea, denunciato tunisino 

Il ventiduenne, che ha minacciato anche i poliziotti, era già stato denunciato altre quattro volte per episodi simili

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prende di mira un turista che passeggiava da solo e, con una mossa repentina, gli scippa il borsello dalle mani. È accaduto nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso della centralissima via Atenea di Agrigento. Protagonista del furto con strappo un ventiduenne tunisino già noto alle forze dell’ordine.

I poliziotti, grazie alla testimonianza della vittima, sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo. Alla vista degli uomini in divisa il 22enne si è agitato minacciando gli agenti e tentando di aggredirli. Per questo motivo, oltre al furto, dovrà rispondere anche di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è una “vecchia conoscenza” della polizia poiché è stato denunciato altre quattro volte per furti ed episodi simili avvenuti tra il centro città e Villaggio Mosè.

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