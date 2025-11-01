Realmonte, controlli straordinari sulla differenziata: agenti in borghese e videocamere contro i trasgressori

Stop all’abbandono incontrollato di rifiuti a Realmonte. Su specifico indirizzo del sindaco e dell’assessore al ramo, il comandante della polizia locale ha avviato un piano di controllo del territorio mirato alla verifica del rispetto delle norme in vigore.

Gli operatori della polizia locale, agendo in abiti civili, provvederanno al monitoraggio e all’accertamento del giusto conferimento dei rifiuti presso le utenze domestiche. L’attività di verifica sarà supportata dall’utilizzo di apparecchiature video che serviranno come prove per la contestazione delle conseguenti violazioni. Nei casi più gravi, qualora il fatto accertato costituisca reato, il supporto digitale contenente le prove video sarà allegato all’informativa inoltrata alla Procura della Repubblica.

In via prioritaria, l’attenzione sarà focalizzata sulle zone di Lido Rossello e di Punta Grande, aree dove si sono registrate e segnalate le maggiori problematiche in merito al conferimento dei rifiuti presso le civili abitazioni. Tuttavia, specifici servizi saranno indirizzati anche nel centro urbano e, più in generale, su tutto il territorio di competenza del Comune di Realmonte.

Un controllo più ampio e accurato sarà inoltre eseguito nelle zone a rischio fuori dal centro abitato, dove si riscontrano maggiori criticità a seguito di deposizioni incontrollate di rifiuti anche ingombranti. In queste aree, si farà ricorso all’ausilio di supporti video fissi.