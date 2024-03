Il Comune chiede di installare autovelox al bivio nord di Realmonte

Il Comune di Realmonte ha richiesto al Prefetto di Agrigento e all’ANAS l’autorizzazione all’installazione anche di un autovelox, al bivio Nord di Realmonte (nelle more di realizzare il progetto di una rotatoria) intersezione con la ss. 115 Sud Occidentale Sicula.

L’amministrazione comunale della Città della Scala dei Turchi, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca, ravvisa la necessità di trovare una soluzione, anche, mediante la collocazione del dispositivo di controllo dei mezzi lungo il tratto interessato,poiché la velocità con cui viene percorsa in quel tratto la 115, in ambedue i sensi di marcia costituisce un fattore di pericolosità per la collettività.

Inoltre, lo scorso 22 febbraio, il sindaco Lattuca, durante un incontro in prefettura, aveva avanzato richiesta al prefetto di Agrigento, Filippo Romano, di poter portare a regime la strada ex ASI per sgravare la SP68 e creare un collegamento diretto. Detta arteria, i cui lavori sono iniziati decenni addietro e mai completati, libererebbe dal transito di mezzi pesanti la strada panoramica SP68, che deve esser unicamente utilizzata a fini turistici. L’incontro svoltosi lo scorso 22 febbraio, è stato aggiornato al prossimo 5 marzo 2024.

“Ringrazio Sua eccellenza il Prefetto- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca-per avere convocato un tavolo tecnico in Prefettura in presenza di Anas e Libero consorzio per la risoluzione delle criticità che insistono sulla ss115, attendendo così, le nostre richieste. È stato proposto anche di inserire, ai punti dell’ordine del giorno del prossimo incontro fissato per il 5 marzo 2024, l’utilizzo della strada che congiunge Punta Grande alla strada della miniera, al fine di deviare il transito veicolare sulla predetta arteria e sgravare la SP68