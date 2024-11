Realmonte, al via gara da 1,8 milioni per i lavori di consolidamento del centro storico

Scadrà il 12 dicembre la gara da 1,8 milioni di euro per i lavori necessari al consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato di Realmonte, nell’Agrigentino. Il bando della Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Salvatore Lizzio, prevede una serie di interventi per ripristinare gli standard di sicurezza in un versante del territorio colpito da movimenti franosi. “Prosegue senza sosta – commenta Schifani – l’attività di programmazione delle opere mirate a ridurre i pericoli e il rischio idrogeologico nelle aree più vulnerabili dell’Isola, ottimizzando le risorse e le professionalità a nostra disposizione, ben sapendo quanto sia importante l’attività di prevenzione, soprattutto per la tutela della pubblica incolumità”. Tra le soluzioni contenute nel documento progettuale la realizzazione di una palificata in cemento armato, a valle delle abitazioni, per contrastare lo scivolamento del versante. Verranno inoltre collocate gabbionate di contenimento per consolidare il sito e contrastare il fenomeno di cedimento. Un sistema drenante consentirà di canalizzare le acque in appositi pozzetti.