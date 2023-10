Realmonte, Francesco Pira nominato Garante dei diritti all’infanzia

Il professor Francesco Pira, docente di sociologia all’Università degli Studi di Messina è il neo Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Realmonte. Lo ha nominato il Sindaco Sabrina Lattuca, con una determinazione sindacale, dopo una selezione pubblica. L’incarico è a titolo gratuito e il prof. Pira non percepirà alcun compenso. L’insediamento ufficiale avverrà nei prossimi giorni.

“In questo momento di profonda crisi educativa – afferma il sindaco avv. Santina Lattuca – abbiamo voluto istituire, per la prima volta nel nostro Comune, questo nuovo presidio che collaborerà con la Scuola, le famiglie, la Chiesa, le associazioni nel territorio per tutelare i diritti delle persone di minore età, in conformità alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, alle norme europee e alla Legge della Regione Siciliana. Noi ci siamo dotati di un regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso maggio 2023”.

“Si tratta di un incarico – ha sottolineato il sociologo – che svolgo a titolo volontaristico ma è una figura in cui credo profondamente e quindi con impegno e passione muoverò tutti i passi necessari. Ringrazio il sindaco avv. Lattuca, la giunta comunale e il consiglio comunale per la sensibilità di dotare il comune di questo nuovo istituto. Nella nostra provincia sono pochissimi i comuni che hanno il Garante. La creazione di questo ufficio fa onore a tutta la comunità di un territorio stupendo e ricco di storia e bellezze. Che l’incarico arrivi in un momento – conclude il prof Pira- in cui in altre parti del mondo vengono uccisi bambini, da guerre senza senso, credo sia una coincidenza che spinga alla riflessione. C’è chi uccide i più piccoli e chi si occupa del loro benessere”.