Agroalimentare, cresce la produzione delle arance di Ribera 

La siccità non ha impedito alle arance di Ribera, una delle eccellenze agroalimentari della Sicilia, di crescere in produzione e vendita. “Nella stagione 2024-2025 abbiamo registrato un incremento di prodotto lavorato Dop certificato dell’11,4%”, dice il presidente il presidente del Consorzio di tutela Arancia di Ribera Dop, Salvatore Daino. che parla di “numeri eccezionali”, che hanno permesso all’arancia di Ribera, veicolata sul mercato con il brand “Riberella”, di passare dalle quasi 15 mila tonnellate dello scorso anno alle 16,6 tonnellate di quest’anno.

Dati già certificati dallo stesso ministero dell’Agricoltura e che, per Daino, sono più che significativi, perché confermano un trend positivo nella vendita di arance riberesi in Italia, e non solo rispetto allo scorso anno.

“Numeri che – aggiunge il presidente del consorzio – confermano, se ce ne fosse bisogno, che in questa stagione si è ottenuto un risultato inatteso che ci riempie di orgoglio”. “Abbiamo fatto un miracolo”, aggiunge ancora Daino. “Il nostro obiettivo – conclude – è ora quello di consolidare questo trend positivo e di far crescere gradualmente i volumi di vendita dell’Arancia di Ribera Dop immessa nel mercato”.