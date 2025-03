Crisi climatica, 300 studenti di Ribera a lezione con il WWF

Una cavalcata formativa ha interessato i circa 300 alunni di tutte le prime classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.Crispi” di Ribera, ragazzi di Liceo Classico, Scientifico tradizionale, Sportivo, delle Scienze Applicate e Linguistico, Economico Sociale e delle Scienze Umane, Costruzioni Ambiente e Territorio, ASM di Economia quadriennale e B Economica, Professionale per Manutenzione Assistenza Tecnica e Servizi di Assistenza Sanitaria, insomma, un pubblico di ragazze e ragazzi variegato che con grande attenzione hanno seguito le comunicazioni sviluppate dal volontario del WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta, riguardanti l’emergenza climatica che si sta abbattendo sul nostro pianeta.

L’educatore WWF ha comunicato agli alunni la preoccupazione che la comunità scientifica suggerisce ai governanti del nostro pianeta, molti dei quali fanno i sordi per dare la precedenza ad altri interessi, che non coincidono con quelli riguardanti il futuro della nostra casa comune, come l’ha definita il nostro Papa Francesco nell’Enciclica Laudato sì che aprì il suo pontificato.

“Con un approccio laico sono stati spiegati i motivi per cui è necessario preoccuparsi, i modi con cui va affrontata questa emergenza climatica, le difficili soluzioni che si scontrano con enormi interessi economici che fra l’altro, proprio in questo tempo, sembrano aver preso il predominio sul nostro pianeta.È per questo che ci si rivolge ai giovani, perché sono quelli che hanno più futuro rispetto ai tanti governanti, le cui prospettive di futuro possono essere tutt’al più di uno o due decenni.Ai ragazzi che domani saranno donne e uomini, madri e padri, affidiamo le sorti del nostro pianeta;perché pensino a politiche di lungo respiro, piuttosto che a consolidare poteri autocraticiUn doveroso ringraziamento, per questa opportunità, è stato indirizzato alla Dirigente Scolastica, Dr.ssa Rosaria Provenzano, e alla sua stretta collaboratrice Prof.ssa Antonella Arcuri, per l’impegno organizzativo profuso.La risposta dei giovani è stata attenta e pertinente, facendo ben sperare gli organizzatori di questi incontri. Bellissimo!Noi siamo il futuro che costruiamo”, dichiara Giuseppe Mazzotta Segretario WWF Sicilia Area Mediterranea