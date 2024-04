Crisi idrica, il Prefetto incontra i sindaci di Ribera e Bivona

Nella tarda mattinata dello scorso 9 aprile, il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha incontrato il Sindaco di Bivona, Milko Cinà, ed il Sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, per discutere della grave problematica della crisi idrica nel territorio riberese.

L’incontro è stato sollecitato a seguito dei video circolati sui social media nella giornata di ieri, che mostravano la perdita di acqua dalla Diga Gammauta. L’acqua, anziché essere convogliata presso la Diga Castello, scorreva sull’alveo del fiume Verdura e si perdeva a mare.

I rappresentanti dei comuni hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione, sottolineando che la perdita di acqua dalla Diga Gammauta aggrava la crisi idrica nel territorio e vanifica gli sforzi fatti per aumentare il livello delle acque nella Diga Castello.

Il Prefetto Romano ha preso atto della gravità della situazione e ha garantito il suo impegno per scongiurare lo spreco di acqua. Ha annunciato che interverrà direttamente con Enel Green Power per sollecitare l’azienda ad adottare tutte le misure necessarie per massimizzare il trasferimento di acqua dalla Diga Gammauta alla Diga Castello attraverso la bretella di collegamento.