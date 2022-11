I.I.S.S “Crispi” di Ribera, entro il 28 novembre le offerte per l’affidamento della progettazione esecutiva dei lavori

Dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 28 novembre le offerte relative alla gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale della sede di via Circonvallazione dell’I.I.S. Liceo Sperimentale “F. Crispi” di Ribera, procedura di gara che verrà gestita integralmente in modalità telematica. Si tratta di un importante appalto dell’importo complessivo di 2.370.454,09 euro, finanziati dalle risorse previste nel Piano “Next Generation EU”.

Verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti dell’UREGA di Agrigento, che gestirà la procedura aperta di gara, accedendo al sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it

La prima seduta pubblica avrà luogo il 29 novembre 2022 alle ore 9:30 nella sede dell’UREGA di Agrigento (via Acrone 51). L’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori sarà effettuata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti, con valutazione del punteggio complessivo determinato dalla somma delle offerte tecnica ed economica.

Si tratta di ulteriore passo in avanti verso il miglioramento generale della sicurezza e dell’efficienza degli istituti scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.