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In fiamme l’auto di un agricoltore 61enne, indagini

Il rogo, la cui natura è ancora da accertare, è avvenuto nei pressi di  via Giovanni Verga, nel comune Crispino

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Si indaga su un incendio che, nella notte tra venerdì e sabato, ha danneggiato la Toyota Rav4 di proprietà di un agricoltore sessantunenne di Ribera. Il rogo, la cui natura è ancora da accertare, è avvenuto nei pressi di  via Giovanni Verga, nel comune Crispino.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma comunque gli investigatori – al momento – non escludono alcuna ipotesi.

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