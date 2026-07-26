In fiamme l’auto di un agricoltore 61enne, indagini

Si indaga su un incendio che, nella notte tra venerdì e sabato, ha danneggiato la Toyota Rav4 di proprietà di un agricoltore sessantunenne di Ribera. Il rogo, la cui natura è ancora da accertare, è avvenuto nei pressi di via Giovanni Verga, nel comune Crispino.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma comunque gli investigatori – al momento – non escludono alcuna ipotesi.