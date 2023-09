Leo Club Ribera, raccolti abiti per la Caritas

Il Leo Club Ribera, presieduto da Calogero Spallino, ha organizzato una raccolta di vestiti da donare alla Caritas cittadina.

L’evento è stato organizzato nei rispettivi comuni dei soci facenti parte del gruppo, tra i quali il Presidente Calogero Spallino, il Vicepresidente Carmelo Di Lucia, il Segretario Gaspare Triolo, Sara Aleo, Davide Puma, Roberta Mauro, Vincenzo Scorsone, Martina Scorsone, Pamela Conticello e Rosalia Puccio.

Le due giornate di raccolta si sono svolte presso i comuni di Ribera, Calamonaci, Burgio e Caltabellotta (anche in modalità porta a porta per chiunque avesse avuto disponibilità di capi da donare specificatamente richiesti dalla Caritas Cittadina).

Sono stati raccolti tantissimi capi, in particolare pantaloni, ma anche maglioni e scarpe per un ammontare di circa 30 sacchi.

Il Presidente del Leo Club Ribera, si ritiene molto soddisfatto della raccolta a favore dei più indigenti e ringrazia tutti i soci Leo e in particolare Padre Ignazio Puccio, Maria Teresa Fontana e i volontari della Caritas cittadina per il lavoro che giornalmente svolgono per la comunità tutta.