Mazzotta nominato Presidente della Zona Agrigento 3 del Distretto Lions 108yb

L’architetto Giuseppe Mazzotta, stimato professionista di Ribera, è stato nominato Presidente della Zona Agrigento 3 del Distretto Lions 108yb. Il Governatore dei Lions siciliani, Walter Buscema, ha voluto contattare personalmente l’esponente riberese prima di ufficializzare la decisione nella lettera di incarico.

Nel documento, il Governatore ha sottolineato come lo spirito di servizio dell’organizzazione si trasformi quotidianamente in azioni concrete grazie all’opera gratuita che il milione e mezzo di soci nel mondo offre alle comunità in cui vive e opera. Giuseppe Mazzotta – architetto, storico attivista del WWF, Segretario dell’Ordine degli Architetti e socio Lions da ben vent’anni – si è detto profondamente onorato per la nomina. Il neopresidente ha dichiarato di voler portare avanti il mandato con armonia e responsabilità. Ha inoltre espresso la certezza che tutti i Presidenti dei club della zona sapranno coniugare l’impegno con generosità, gentilezza e la gioia nel servire.

Questo approccio segue le linee guida del Governatore Buscema, per un lionismo che ascolta, include e lascia tracce concrete e durature sia in Sicilia che nel mondo.La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai Presidenti dei club Lions della Zona Agrigento 3: Vera Ruffo (Sciacca Host), Giuseppe Armenio (Ribera), Sandra Versace (Sambuca Belice), Bernardo Fratello (Menfi), Giovanna Tigri (Sciacca Terme, club sponsor del satellite Montevago Terme).I leader dei club locali si dicono certi che la comprovata capacità di coordinamento dimostrata dall’architetto Mazzotta nelle sue molteplici attività professionali e sociali sarà la chiave per costruire percorsi unitari. L’obiettivo comune resta la realizzazione di progetti concreti per rispondere ai bisogni del territorio e delle comunità locali.