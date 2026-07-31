Sorpresi a rubare mango nelle campagne, tre arresti

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno tratto in arresto tre uomini per furto aggravato in concorso. Avevano puntato all’”oro tropicale” del territorio, ma il loro piano è stato sventato prima che potessero far perdere le proprie tracce.

​I tre si erano introdotti all’interno del terreno di un’azienda agricola locale dopo aver tranciato la recinzione perimetrale con delle tronchesi, riuscendo ad asportare oltre 120 chilogrammi di mango per un valore commerciale di circa 800 euro.

​Ad interrompere l’azione è stata una pattuglia dell’Arma, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio nelle aree rurali, intensificati proprio a seguito della recente recrudescenza dei furti ai danni delle colture di mango. Alla vista dei militari, gli occupanti hanno abbandonato l’autovettura a bordo strada, tentando la fuga a piedi per le campagne circostanti.

​L’intervento coordinato ha permesso alla Sezione Radiomobile di bloccare immediatamente un 58enne e il figlio 28enne, mentre il successivo supporto delle Stazioni di Balestrate e Grisì ha consentito di rintracciare poco dopo il terzo complice, un 35enne.

​L’ispezione del veicolo e il sopralluogo sul percorso di fuga hanno consentito di recuperare l’intera refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari. I tre indagati, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati tratti in arresto.

​L’operazione rientra nell’ambito delle quotidiane attività di presidio svolte dall’Arma a tutela della sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e delle produzioni agricole locali.