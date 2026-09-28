Ribera, Antonio Petronico nuovo comandante della Tenenza dei Carabinieri

Il Sottotenente Antonio Petronico ha assunto il comando della Tenenza Carabinieri di Ribera, incarico ricoperto dal 2 settembre scorso. Nato a Caserta nel 1992, il Sottotenente Petronico ha iniziato la propria carriera nelle Forze Armate nel 2011, arruolandosi nell’Esercito Italiano, per poi transitare nell’Arma dei Carabinieri nel settembre 2012, a seguito del superamento del 2° concorso triennale per Marescialli.

Al termine del percorso formativo è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Tonara, in provincia di Nuoro, dove ha prestato servizio per circa tre anni. Successivamente, dopo aver conseguito la specializzazione in Antisofisticazione e Sanità, è stato trasferito al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, dove, per circa cinque anni, si è occupato prevalentemente di attività ispettive e investigative nei settori della vigilanza farmaceutica e socio-sanitaria.Ha quindi prestato servizio, per circa un anno e mezzo, presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano, assegnato all’ufficio di un Pubblico Ministero nell’ambito del Dipartimento specializzato nei reati previsti dalla legge n. 69 del 2019, cosiddetto “Codice Rosso”.Dopo aver superato il concorso per Ufficiali nel 2024, ha successivamente frequentato il 7° Corso Applicativo Biennale per Ufficiali del Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri presso la Scuola Ufficiali di Roma, concluso nel luglio scorso, al termine del quale è stato destinato al comando della Tenenza Carabinieri di Ribera.

Il nuovo Comandante succede al Tenente Vincenzo De Felice, che nel settembre dello scorso anno aveva lasciato la Tenenza di Ribera per assumere l’incarico di Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo.