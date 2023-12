Ribera, consegnati i lavori di adeguamento all’istituto Crispi

Consegnati all’impresa “LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L.” di Roma i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale della sede di via Circonvallazione dell’I.I.S. Liceo Sperimentale “F. Crispi” di Ribera, aggiudicati nei mesi scorsi con procedura aperta mediante appalto integrato gestito in modalità telematica. La consegna, che comprende progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori, chiude entro i termini previsti dal Piano “Next Generation EU” – PNRR la serie degli analoghi affidamenti per i quattro istituti che avevano ottenuto, grazie all’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, le risorse messe a disposizione dalla stessa linea di finanziamento.

Sono in corso infatti anche i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del Liceo Classico “Fazello” di Sciacca, della sede centrale del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento e dell’I.I.S. “Madre Teresa di Calcutta” di Cammarata, per i quali si erano già concluse le procedure di gara. Si tratta di interventi che si inseriscono nel quadro generale del miglioramento della sicurezza e dell’efficienza degli istituti scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.