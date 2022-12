Furto in un negozio gestito da cinesi a Ribera. Il responsabile, un tunisino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, è entrato all’interno del negozio portando via merce per un valore di 50 euro.

I Carabinieri della locale tenenza intervenuti sul posto sono riusciti ad identificare e rintracciare il tunisino. A suo carico è scattata una denuncia a piede libero.