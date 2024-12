Ribera, gli abiti da sposa raccolti da padre Nuara anche in Africa

Non soltanto alle ragazze assistite dal monastero delle suore di Santa Rita da Cascia, ma gli abiti da sposa donati alla chiesa di San Pellegrino, a Ribera, su iniziativa di don Antonio Nuara, raggiungeranno anche l’Africa, la missione di Ismani, in Tanzania.Lo ha annunciato padre Nuara che ha già ricevuto una cinquantina di abiti da sposa e che prima di Natale ne aspetta tanti altri.

La risposta all’appello a donare gli abiti da sposa e così dare la possibilità ad altre donne di avere la stessa gioia che chi l’ha donato ha provato nel giorno del suo matrimonio, ha avuto un risultato molto positivo.

“Sono arrivati tanti abiti da Ribera, da tutta la provincia agrigentina, da ogni parte della Sicilia e da varie regioni d’Italia – ha dichiarato padre Nuara al Giornale di Sicilia-. Al momento sono una cinquantina, ma ne aspettiamo molti altri. La nostra gente è stata sempre generosa e col cuore aperto. L’ho potuto constatare nel passato come in questa occasione. A tutti esprimo la mia gratitudine, insieme a quella di chi mi collabora. Ora gli abiti saranno imbustati sottovuoto e preparati per la spedizione. Alcuni abiti arriveranno anche in Africa, ad Ismani, dove la nostra Arcidiocesi, rispondendo all’appello del Papa, ha creato una grande comunità di cristiani, riferimento per tutti, indipendentemente dal credo religioso. Sarà don Saverio Catanzaro, il primo nostro sacerdote che ha operato in quella Missione, che porterà gli abiti e li metterà a disposizione della parrocchia”.