Ribera, il Comitato “zona disagiata” scende in piazza per salvare l’ospedale

Il Comitato “Zona disagiata” in difesa dell’ospedale di Ribera ha dato appuntamento al 19 dicembre, alle ore 11:00 in Piazza Duomo, per un corteo che attraverserà la cittadina, da Corso Umberto I al Corso Margherita fino ad arrivare all’ingresso principale dell’Ospedale “Fratelli Parlapiano”.

Con lo slogan “1 ora di protesta per salvare l’ospedale di Ribera” i rappresentanti del Comitato chiedono al Governo Regionale la definitiva riapertura del Pronto Soccorso e dei reparti primari di un ospedale di base. Ribadiscono che lo prevede la legge che consente alle zone disagiate, come quella dell’Area interna delle Terre Sicane”, il mantenimento delle strutture ospedaliere in deroga, quindi, alle previsioni della rete ospedaliera regionale.

Il comitato “Zona disagiata” sostiene che ripristinare l’ospedale di Ribera con tutti i servizi essenziali è necessario per non sottoporre l’ospedale di Sciacca a stress sanitario. Fanno riferimento alle situazioni che riguardano in particolare il pronto soccorso del Giovanni Paolo II e che sono legate alla carenza di personale, ma anche agli accessi nell’area di emergenza/urgenza ormai insostenibili e che superano di molto il limite proprio per la buona funzionalità di un qualsiasi pronto soccorso.

Il comitato “Zona Disagiata” sostiene che l’ospedale di Sciacca non può e non deve gestire un bacino di utenza così grande (più di 150.000 abitanti tra il circondario Riberese e quello Saccense) e annuncia di aver lanciato da qualche giorno lanciato un nuovo hashtag: #RiberaeSciacca1SolaVoce .