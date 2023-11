Ribera, il sindaco Ruvolo convoca riunione con forze politiche

“In relazione ai recenti interventi provenienti anche da parlamentari regionali e nazionali del centrodestra, confermo quanto già dichiarato a conclusione della mia precedente nota dello scorso 28 ottobre dove avevo espresso la piena disponibilità al confronto con le forze politiche ed istituzionali, ai vari livelli, aprendo a chi ha effettivo interesse e disponibilità verso il benessere di Ribera e per la soluzione dei tanti problemi del nostro territorio; pur convinto che la mia Amministrazione ha fin qui operato in maniera adeguata e nella giusta direzione, ritengo che c’è ancora tanto da fare”. Lo comunica il sindaco Matteo Ruvolo in una nota.“Non che prendere atto ed accogliere favorevolmente gli inviti giunti da più parti all’interno dell’area politica di centro destra cui appartengo: ritengo quindi, a questo punto, quanto mai opportuna e consequenziale la convocazione di un tavolo politico programmatico, con le deputazioni di centrodestra che hanno pubblicamente manifestato la loro disponibilità a collaborare insieme nell’interesse di Ribera. Potrà essere l’occasione per fare il punto sui progetti in essere, quelli da concludere e quelli da programmare per il futuro, al fine di consolidare un percorso di rilancio sempre e solo nell’interesse della Città”.

La convocazione dei deputati e dei consiglieri comunali è per lunedì 6 novembre alle 10:30 a Palazzo di Città.

E in queste ore i deputati La Rocca, Gallo e Savarino comunicano di non poter partecipare all’incontro promosso dal sindaco per impegni assunti in precedenza. “Accogliendo positivamente la disponibilità al confronto con le forze politiche ed istituzionali da parte del sindaco di Ribera, comunichiamo che, per impegni precedentemente assunti, non potremo partecipare all’incontro promosso dallo stesso sindaco per il 6 novembre, di cui abbiamo appreso a mezzo stampa”. Si legge nella nota a firma dei deputati regionali.