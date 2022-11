I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno avviato le indagini su un furto avvenuto all’interno di uno stabilimento balneare in località Seccagrande. Ignoti, dopo aver rotto la vetrata del chiosco, sono riusciti ad entrare nella sala che ospita il ristorante. Dall’area esterna della struttura hanno poi portato via tutto l’arredamento per un danno che ammonterebbe a circa cinquemila euro.