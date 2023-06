Al via lavori di manutenzione strada provinciale San Biagio-Alessandria

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà su due importanti vie di collegamento interne con lavori di manutenzione straordinaria progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali. Con determinazione dirigenziale dello stesso Settore è stata infatti aggiudicata la gara per l’Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria lungo le Strade Provinciali n. 19-B “San Biagio Platani-Alessandria della Rocca” e n. 31 “Cattolica Eraclea-Cianciana”. I lavori inizieranno subito dopo la firma del contratto d’appalto, e saranno eseguiti dall’impresa S.G.S SRL (Avvalente) – Bellia Salvatore (Ausiliaria) con sede ad Agrigento, che ha offerto il ribasso del 31,223%, per un importo contrattuale di 480.749,14 più IVA, compresi 14.422,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Seconda in graduatoria l’impresa IMPREFAR SRL, con sede ad Agrigento.

I lavori sulle Strade Provinciali n. 19-B e 31 sono stati finanziati con DM n. 394 del 12 ottobre 2021 “Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne”.