Cede il tetto di una tomba, chiuso il cimitero vecchio di San Biagio Platani

l cedimento è stato causato sia dalle intense piogge e dal forte vento che negli ultimi giorni hanno interessato il territorio comunale

Il Cimitero Vecchio di San Biagio Platani resterà temporaneamente chiuso a seguito del cedimento del tetto di una tomba, che ha interessato anche i muri adiacenti, determinando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone. Il cedimento è stato causato sia dalle intense piogge e dal forte vento che negli ultimi giorni hanno interessato il territorio comunale, sia dalla mancata manutenzione delle strutture interessate.

“La chiusura si è resa necessaria e doverosa al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. A partire da domani verranno contattate le famiglie proprietarie delle sepolture coinvolte per concordare gli interventi urgenti di messa in sicurezza”, dice il sindaco Salvatore Di Bennardo.

