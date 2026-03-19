Ravanusa senza acqua da 20 giorni, Pitrola: “la pazienza è finita, basta umiliazioni”

“Basta umiliazioni, Ravanusa non resta a secco. La pazienza è finita. Sono pronto a mie spese ad organizzare un autobus per portare insieme a me i cittadini di Ravanusa davanti alle sedi di chi deve darci risposte. Quanta pazienza deve avere ancora una comunità senz’acqua da 20 giorni?”, dice il sindaco Salvatore Pitrola particolarmente arrabbiato della situazione che si sta vivendo in città dopo le continue rotture al Tre sorgenti che ha impedito di fare arrivare acqua nei serbatoi comunali.

“Fino a qualche minuto fa sono stato in contatto con i tecnici di AICA e l’impresa sta riparando anche questa rottura. Bisogna dire chiaramente a chi di competenza: LEGALITÀ è avere l’acqua corrente, SENSO CIVICO è saper resistere e arrangiarsi quando l’acqua arriva una volta a settimana. NON È LEGALITÀ lasciare un intero paese senz’acqua 20 giorni”, ribadisce il sindaco Pitrola che invita la Presidente di AICA e SICILIACQUE, a fare rispettare la Legge, ovvero “li invito al ripristino della Legalità: fate arrivare QUOTIDIANAMENTE l’acqua a Ravanusa. Ringrazio di cuore gli autotrasportatori che stanno predisponendo la documentazione per iscriversi all’albo AICA, con senso di responsabilità stanno contribuendo a scongiurare perfino il rischio di disordine pubblico. Ho già convocato il comitato cittadino dell’acqua per adottare tutte le opportune forme di protesta, a mie spese organizzerò un autobus per portare i cittadini di Ravanusa davanti a chi ha il dovere di darci spiegazioni e soluzioni e informerò Sua Eccellenza il Prefetto di possibili problemi di ordine pubblico. Vi chiedo scusa per quello che tutti insieme stiamo subendo per colpe non nostre e lotterò con tutte le mie forze perché Ravanusa merita rispetto”, conclude il sindaco di Ravanusa.