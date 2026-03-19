PRIMO PIANO

Ravanusa senza acqua da 20 giorni, Pitrola: “la pazienza è finita, basta umiliazioni”

Il primo cittadino in una nota annuncia che organizzerà un bus per portare i cittadini a protestare davanti la sede di Aica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Basta umiliazioni, Ravanusa non resta a secco. La pazienza è finita. Sono pronto a mie spese ad organizzare un autobus per portare insieme a me i cittadini di Ravanusa davanti alle sedi di chi deve darci risposte. Quanta pazienza deve avere ancora una comunità senz’acqua da 20 giorni?”, dice il sindaco Salvatore Pitrola particolarmente arrabbiato della situazione che si sta vivendo in città dopo le continue rotture al Tre sorgenti che ha impedito di fare arrivare acqua nei serbatoi comunali.

“Fino a qualche minuto fa sono stato in contatto con i tecnici di AICA e l’impresa sta riparando anche questa rottura. Bisogna dire chiaramente a chi di competenza: LEGALITÀ è avere l’acqua corrente, SENSO CIVICO è saper resistere e arrangiarsi quando l’acqua arriva una volta a settimana. NON È LEGALITÀ lasciare un intero paese senz’acqua 20 giorni”, ribadisce il sindaco Pitrola che invita la Presidente di AICA e SICILIACQUE, a fare rispettare la Legge, ovvero “li invito al ripristino della Legalità: fate arrivare QUOTIDIANAMENTE l’acqua a Ravanusa. Ringrazio di cuore gli autotrasportatori che stanno predisponendo la documentazione per iscriversi all’albo AICA, con senso di responsabilità stanno contribuendo a scongiurare perfino il rischio di disordine pubblico. Ho già convocato il comitato cittadino dell’acqua per adottare tutte le opportune forme di protesta, a mie spese organizzerò un autobus per portare i cittadini di Ravanusa davanti a chi ha il dovere di darci spiegazioni e soluzioni e informerò Sua Eccellenza il Prefetto di possibili problemi di ordine pubblico. Vi chiedo scusa per quello che tutti insieme stiamo subendo per colpe non nostre e lotterò con tutte le mie forze perché Ravanusa merita rispetto”, conclude il sindaco di Ravanusa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 10/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

dalla Regione

Termovalorizzatori: da Ue ok al Piano rifiuti della Sicilia
Ultime Notizie

Agrigento, tanti fedeli per festeggiare San Giuseppe
Agrigento

Di Rosa si sottopone al test tossicologico: “io ci ho messo la faccia. E voi?”
PRIMO PIANO

Ravanusa senza acqua da 20 giorni, Pitrola: “la pazienza è finita, basta umiliazioni”
Palermo

Incidente allo svincolo di Villabate, coinvolti tre mezzi pesanti
Cultura

Sciacca, prorogata fino ad agosto l’esposizione del Melqart
banner italpress istituzionale banner italpress tv