Sciacca, prorogata fino ad agosto l’esposizione del Melqart
Il prezioso reperto è parte integrante del percorso espositivo del museo “Salinas” di Palermo, che ha concesso una proroga del prestito su richiesta del Parco.
Sarà prorogata fino al prossimo 31 agosto 2026 l’esposizione del Reshef/Melqart, ospitata nel Museo del Mare di Sciacca.
Il nuovo spazio culturale era stato inaugurato lo scorso 7 novembre a Palazzo Fazello in seguito ad una convenzione tra il Comune di Sciacca e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e con il contributo della Regione Siciliana per ospitare la statuetta fenicia nel settantesimo anniversario del ritrovamento nel mare saccense.
Il prezioso reperto è parte integrante del percorso espositivo del museo “Salinas” di Palermo, che ha concesso una proroga del prestito su richiesta del Parco.