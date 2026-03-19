Cultura

Sciacca, prorogata fino ad agosto l’esposizione del Melqart

Il prezioso reperto è parte integrante del percorso espositivo del museo “Salinas” di Palermo, che ha concesso una proroga del prestito su richiesta del Parco.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sarà prorogata fino al prossimo 31 agosto 2026 l’esposizione del Reshef/Melqart, ospitata nel Museo del Mare di Sciacca. 

Il nuovo spazio culturale era stato inaugurato lo scorso 7 novembre a Palazzo Fazello in seguito ad una convenzione tra il Comune di Sciacca e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e con il contributo della Regione Siciliana per ospitare la statuetta fenicia nel settantesimo anniversario del ritrovamento nel mare saccense.

Il prezioso reperto è parte integrante del percorso espositivo del museo “Salinas” di Palermo, che ha concesso una proroga del prestito su richiesta del Parco.

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