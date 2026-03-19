Di Rosa si sottopone al test tossicologico: “io ci ho messo la faccia. E voi?”

Dopo la nota stampa diffusa nella giornata di ieri, con la quale aveva lanciato l’appello a tutti i candidati sindaci e consiglieri comunali di Agrigento a sottoporsi volontariamente al test tossicologico, Giuseppe Di Rosa passa ai fatti e rende pubblico il proprio esame.

“Lo avevo detto: io lo faccio. E oggi mantengo quell’impegno davanti ai cittadini”, dichiara il candidato sindaco. Di Rosa rende noto di essersi sottoposto a test tossicologico su urine, allegando alla presente comunicazione il relativo esito. Per ragioni di privacy, i dati sensibili e l’intestazione dello studio sono stati oscurati, ma resta chiaramente visibile un elemento fondamentale: l’esame è stato effettuato secondo le procedure previste dalla normativa, in presenza di un operatore del centro analisi, a garanzia della regolarità e della tracciabilità del campione.

“Non si tratta di un gesto simbolico – prosegue – ma di un atto concreto di trasparenza. Quando si chiede fiducia ai cittadini, bisogna essere pronti a dimostrare con i fatti di meritarla”. “Ho iniziato con il test su urine, ma sono pronto, se necessario, a sottopormi anche ad altre tipologie di esame, come quello del capello, per fugare ogni dubbio. La trasparenza non può essere a metà”. E torna a rivolgere un invito diretto agli altri candidati: “Adesso tocca agli altri. Io l’ho fatto, rendendo pubblico il risultato. Chi ha davvero a cuore la trasparenza e la credibilità della politica faccia lo stesso. I cittadini hanno il diritto di sapere”.

Di Rosa conclude: “Questa campagna elettorale deve segnare un cambio di passo. Meno parole e più fatti. La fiducia si conquista con la coerenza, non con gli slogan”.