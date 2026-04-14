Un nuovo scuolabus per la comunità di San Biagio Platani. “Abbiamo ritirato il nuovo mezzo, un passo importante per migliorare il servizio dedicato ai nostri studenti e alle loro famiglie. Investire nei trasporti scolastici significa investire nella sicurezza, nel comfort e nel futuro dei nostri ragazzi. Ogni viaggio verso la scuola deve essere un viaggio sereno e sicuro. Questo nuovo mezzo rappresenta un altro significativo traguardo raggiunto per la nostra comunità. Continuiamo a lavorare ogni giorno per servizi sempre migliori”, dichiara il sindaco Salvatore Di Bennardo.