San Biagio Platani

Nuovo scuolabus per la comunità di San Biagio Platani

Il sindaco Di Bennardo: "Ogni viaggio verso la scuola deve essere un viaggio sereno e sicuro"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un nuovo scuolabus per la comunità di San Biagio Platani. “Abbiamo ritirato il nuovo mezzo, un passo importante per migliorare il servizio dedicato ai nostri studenti e alle loro famiglie. Investire nei trasporti scolastici significa investire nella sicurezza, nel comfort e nel futuro dei nostri ragazzi. Ogni viaggio verso la scuola deve essere un viaggio sereno e sicuro. Questo nuovo mezzo rappresenta un altro significativo traguardo raggiunto per la nostra comunità. Continuiamo a lavorare ogni giorno per servizi sempre migliori”, dichiara il sindaco Salvatore Di Bennardo.

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