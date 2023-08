San Giovanni Gemini, nuova video sorveglianza per le vie del paese

Il Comune di San Giovanni Gemini, nel tentativo di rendere maggiormente sicura la cittadinanza, al fine della prevenzione generale, in un percorso di sicurezza integrata nella tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, ha provveduto alla collocazione del sistema di videosorveglianza nel centro del Paese e in alcune vie adiacenti.

I nuovi e sofisticati dispositivi, in particolare, sono stati collocati in via Suez, nel cortile Giacchino, in Largo Nazareno, in via Eliseo, in via Nicolas, in via Ercole, due in via Emilia e tre presso il Palazzetto dello Sport.

Nello specifico la telecamera installata presso Largo Nazzareno è mobile e dotata di un’inquadratura destra, sinistra, verticale e focale che le permette di videosorvegliare per intero Largo Nazareno e tutto il corso Francesco Crispi.

I dispositivi installati sono in totale undici e sono attivi a partire dalla data odierna, venerdì 25 agosto.

“Mi preme ringraziare particolarmente, a nome anche dell’Amministrazione Comunale, la ditta Romano per la realizzazione dell’intero impianto. Un sincero ringraziamento alla dott.ssa Concetta Narisi, responsabile della Polizia Locale, per aver curato tutta la procedura burocratica e amministrativa con la massima dedizione. Il lavoro di installazione del sistema di videosorveglianza, grazie alla professionalità e alla solerzia di tutte le parti in causa, è stato portato a termine entro la data prevista da questa Amministrazione Comunale,” così il sindaco Dino Zimbardo.