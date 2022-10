San Giovanni Gemini, operatore sanitario picchiato e rapinato: fermati due minorenni

Chiuso il cerchio investigativo sul brutale pestaggio di un operatore sanitario avvenuto lo scorso settembre a Cammarata. I carabinieri della locale Compagnia hanno fermato due minorenni, originari della Romania, accusati di aver picchiato selvaggiamente un trentunenne in via Onorevole Bonfiglio. I due rumeni, 16 e 14 anni, sono stati collocati in una comunità in seguito alla misura cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura presso il tribunale dei Minorenni. Le accuse contestate ai due giovanissimi sono rapina e lesioni aggravate in concorso.

Il fatto è avvenuto il 12 settembre. Il trentunenne operatore sanitario è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente a scopo di rapina. Sono stati alcuni passanti a prestargli le prime cure e chiamare i soccorsi. Poi il trasferimento all’ospedale di Mussomeli dove gli è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni in seguito a traumi sparsi. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dei due malviventi, residenti a Cammarata, riuscendo a risalire a loro anche grazie alle immagini estrapolate da alcune telecamere di sicurezza.