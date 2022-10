San Giovanni Gemini, sindaco e assessori a processo per presunti incarichi illegittimi 

Entra nel vivo il processo a carico del sindaco di San Giovanni Gemini e di altre sei persone, tra ex assessori e dirigenti comunali, accusati di abuso d’ufficio. Al centro della vicenda un incarico di collaborazione esterna, ritenuto illegittimo, per progetti di servizio civile e per Garanzia Giovani.

Sul banco degli imputati siedono il sindaco Panepinto e gli ex assessori Maria Canzoneri, Giuseppe Mangiapane, Gaetano Pellitteri, Calogero Barbasso e i dirigenti comunali Salvatore Vasile e Antonino Colletto. In aula, davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale presieduta da Alfonso Malato, è comparso il sindacalista che presentò l’esposto da cui partì l’intera indagine.

Il testimone, rispondendo alle domande del pm Elenia Manno, sembrava non ricordare granché dell’iniziativa. In particolare agli imputati viene contestato l’affidamento di un incarico ad una donna per l’attuazione del programma Garanzia Giovani, nel 2015, non presentando la valutazione dei revisori dei conti.