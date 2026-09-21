Addio a Filippo Di Giovanna, fu presidente dell’Ordine degli avvocati di Sciacca 

Avvocatura in lutto. È morto nelle scorse ore Filippo Di Giovanna. Originario di Santa Margherita Belice, aveva 93 anni. Per oltre dieci anni è stato il presidente dell’Ordine degli avvocati di Sciacca, tra i più noti professionisti nel territorio belicino. Di Giovanna è stato anche commissario al Comune di Santa Margherita dopo il terremoto del 1968 e più volte componente della commissione per gli esami di avvocato ed ha fatto parte della Commissione Tributaria di Agrigento.