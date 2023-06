Cane bruciato vivo a Santa Margherita di Belice, la denuncia dell’Oasi Ohana

Orrore a Santa Margherita di Belice.

Un cane è stato legato con una corda alle zampe e poi è stato bruciato vivo. Il suo corpo giace sul ciglio della strada. A fare l’amara scoperta è Chiara Casalanzio presidente dell’oasi Ohana.

“Benvenuti all’inferno! Non si può sopportare tutto questo, un animale dato alle fiamme mentre è ancora in vita. Non so se sia stato l’atroce Arancia Meccanica di alcuni ragazzini o una vendetta di qualcuno a cui il cane possa aver dato ‘fastidio’. Spero che in fretta ce lo dicano i carabinieri, in cui riponiamo massima fiducia e che siamo certi indagheranno senza sosta perché si tratta dell’assassinio di un cane innocente”, continua Calasanzio che domani mattina si recherà presso la caserma dei carabinieri per formalizzare denuncia contro ignoti.