È stato inaugurato oggi (sabato 21 novembre) l’“Hub della Mobilità e dei Servizi per il territorio del Belìce”, il progetto realizzato da Autolinee Gallo nell’ambito della concessione dell’“Area mercatale e di servizi per la popolazione – Ex Stazione Gulfa nel territorio di Santa Margherita di Belìce”.

Si tratta del primo hub della mobilità realizzato in Sicilia e nasce con l’obiettivo di restituire una nuova funzione alla struttura dell’Ex Stazione Gulfa, trasformandola in un punto di riferimento per la mobilità attraverso la realizzazione di servizi per il territorio.

Il progetto è finanziato dal Gal Valle del Belìce, a beneficio del Comune di Santa Margherita di Belìce che ha effettuato i lavori di ristrutturazione dell’edificio e dell’area circostante. Una iniziativa resa possibile grazie al contributo del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana. Il progetto del Gal è un’azione di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare del Belìce rientrante nell’ ambito della misura 7.2 del PSR SICILIA 2014/2020 e nella nuova programmazione PSP SICILIA 2023/2027, rivolta al “sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”.

L’intervento mira a valorizzare una struttura esistente, recuperandone gli spazi e trasformandoli in un luogo multifunzionale capace di coniugare mobilità, servizi, socialità e valorizzazione territoriale, nel rispetto della sostenibilità e della fruibilità collettiva.

L’edificio ospita, al piano terra, la nuova biglietteria del trasporto pubblico locale: punto di accesso ai servizi, dotato di spazi climatizzati, panche per l’attesa con prese di ricarica USB e un piccolo punto ristoro.

Al primo piano si trova la “Fermata di Carta”, ossia la biblioteca: uno spazio di coworking pensato per offrire agli utenti un ambiente confortevole dedicato all’attesa, al lavoro, alla lettura e allo studio. L’area è dotata di tavoli con prese elettriche tradizionali e punti di ricarica dei dispositivi. I libri presenti nella biblioteca sono a disposizione degli utenti per la libera consultazione durante la permanenza, promuovendo il riutilizzo dei volumi e una cultura della condivisione e della sostenibilità.

Inoltre, la struttura dispone di un’area parcheggio aperta al pubblico, con una tariffa giornaliera di € 2,00 e di uno spazio che, in futuro, potrà ospitare piccoli eventi fieristici e ulteriori iniziative a beneficio della comunità locale.

“È il primo hub della mobilità in Sicilia e non poteva che essere realizzato al bivio Gulfa, uno snodo cruciale per la viabilità dell’Isola e per le nostre linee in particolare – spiega Samuela Scelfo, presidente di Autolinee Gallo. – L’apertura al pubblico di questa nuova realtà rappresenta per noi un risultato importante in cui abbiamo sempre creduto fortemente. Il recupero dell’ex stazione garantirà quei servizi e il comfort che i nostri passeggeri meritano. Ringraziamo il Gal Valle del Belìce, il Comune di Santa Margherita di Belìce e tutti gli altri partner istituzionali per averci concesso la possibilità di rendere realizzabile questo importante progetto”.

Secondo il sindaco di Santa Margherita di Belìce, Gaspare Viola, “l’inaugurazione di questo snodo logistico affonda le radici in un’idea lungimirante che, unitamente al progetto delle ciclovia, sintetizza iconicamente il senso vero di un GAL che deve mirare al potenziamento strategico di un intero comprensorio. Oggi questo sito è testimone della memorabile mobilitazione del mondo agricolo che dalla Gulfa prende il nome, una mobilitazione che non è mai sfociata in violenza e che ha saputo unire alla protesta. L’intervento di restauro ha seguito il criterio del recupero e non ha snaturato i luoghi di origine. Voglio sottolineare anche la capacità di coordinamento messo in campo dal GAL, dall’ufficio tecnico che ha svolto un’azione propulsiva di fondamentale importanza e dal personale delle Autolinee Gallo, che ha fortemente voluto e seguito con molta passione questa realizzazione”.

“Con l’apertura dell’Area Mercatale/Hub della Mobilità e dei Servizi – sostiene Alessadro La Grassa, direttore del Gal Valle del Belìce – restituiamo al territorio un luogo simbolo. L’ex stazione della Gurfa è un crocevia che per anni è rimasto chiuso e inutilizzato, e da oggi torna a essere una porta d’ingresso per tutta la Valle del Belìce. È una prima riqualificazione, ma offre già servizi concreti. È così che intendiamo il metodo ‘leader’: un’opera pubblica recuperata con i fondi del PAL “Valle del Belìce 2020” e affidata con una procedura pubblica a un gestore privato, che si impegna a investire e a farla vivere. È un lavoro fatto insieme al Comune di Santa Margherita di Belìce, che ringraziamo, all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e ad Autolinee Gallo”.