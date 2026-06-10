Movimento 5 Stelle, Giuseppe Sicurello nominato riferimento cittadino di Sant’Angelo Muxaro

Il Movimento 5 Stelle di Agrigento prosegue il percorso di radicamento nei comuni della provincia con la nomina di Giuseppe Sicurello a riferimento cittadino di Sant’Angelo Muxaro. Una scelta che riconosce l’impegno civico e sociale di una persona che, nel momento più difficile della pandemia, si è distinta per generosità e spirito di servizio verso la comunità. Da sempre vicino al Movimento 5 Stelle, Sicurello si è distinto negli anni per il suo altruismo e il suo senso di responsabilità. Nei mesi più duri dell’emergenza Covid-19, quando le mascherine erano praticamente introvabili, il giovane tappezziere di Sant’Angelo Muxaro realizzò e donò oltre 20 mila mascherine a personale sanitario, forze dell’ordine e cittadini. Un gesto di straordinaria generosità che, partito dal suo paese, raggiunse ben presto numerose realtà della Sicilia, del resto d’Italia e persino dell’estero. Per questo impegno ricevette anche gli encomi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua è anche la storia di chi ha vissuto in prima persona la drammaticità della pandemia. Colpito dal virus, Sicurello fu ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una battaglia difficile che riuscì a vincere grazie alle cure ricevute e all’abnegazione di medici, infermieri e operatori sanitari che, in reparti sovraffollati e in condizioni estremamente complesse, hanno continuato a garantire assistenza e speranza ai pazienti.

“La nomina di Giuseppe Sicurello rappresenta una scelta naturale per il Movimento 5 Stelle. Giuseppe ha dimostrato con i fatti cosa significhi mettersi al servizio della comunità, senza cercare visibilità o tornaconti personali. Durante la pandemia è stato un esempio concreto di altruismo e senso civico, offrendo un contributo prezioso in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. Siamo certi che saprà interpretare al meglio questo ruolo, contribuendo a rafforzare la presenza del Movimento sul territorio e a promuovere quei valori di partecipazione, solidarietà e impegno civico che da sempre ci contraddistinguono”, dichiarano i deputati agrigentini del Movimento 5 Stelle Ida Carmina e Angelo Cambiano.

Soddisfazione viene espressa anche dalla coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Miriam Russello. “Giuseppe Sicurello entra a far parte della rete territoriale che il nuovo coordinamento provinciale sta costruendo in tutti i comuni dell’Agrigentino. Una rete fatta di valori, ideali e cittadini che operano esclusivamente nell’interesse delle proprie comunità. La sua esperienza umana, il suo impegno sociale e il forte legame con il territorio rappresentano un valore aggiunto per il nostro progetto politico. La sua storia dimostra come la solidarietà e il senso di comunità possano tradursi in un impegno concreto al servizio dei cittadini. Siamo convinti che saprà essere un punto di riferimento credibile e autorevole per Sant’Angelo Muxaro, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza del Movimento 5 Stelle sul territorio provinciale”, afferma Russello.

on questa nomina il Movimento 5 Stelle conferma la volontà di valorizzare cittadini che hanno dimostrato, attraverso le proprie azioni, di condividere e praticare i principi della partecipazione, della solidarietà e del servizio alla comunità, rafforzando il legame con i territori e promuovendo una rete di cittadini attivi al servizio del bene comune.