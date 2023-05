Acqua Vera, da Santo Stefano Quisquina a leader della grande distribuzione

Vera è l’unica acqua nazionale prodotta in Sicilia: a 1000 metri di altezza sui monti Sicani sgorga una fonte purissima, e per giunta in odor di santità: siamo sopra Santo Stefano di Quisquina in un vero angolo incontaminato nella terra che leggenda vuole, sia stata il primo eremo di Santa Rosalia. VERA è siciliana, dalla sorgente all’imbottigliamento alla tavola dei consumatori siciliani. È stata infatti inaugurata la nuova linea di imbottigliamento dello stabilimento di Santo Stefano di Quisquina (AG) della AQua VERA spa , società che fa capo alla famiglia Quagliuolo, già proprietaria di S.I.Con, azienda specializzata nella produzione di preforme PET e tappi per acque minerali e bibite. I Quagliuolo sono da tempo legati alla Sicilia: alla fine degli anni Cinquanta hanno lavorato nel settore di costruzione e montaggio di impianti industriali. Successivamente hanno sviluppato la produzione di preforme di PET in uno stabilimento che in precedenza era a supporto della raffineria di Milazzo; e oggi la nuova avventura a Santo Stefano di Quisquina.

L’acqua VERA, il cui marchio è stato ceduto alla famiglia Quagliuolo dal gruppo Nestlé, viene prodotta in uno stabilimento ( di 20mila mq che dà lavoro a 30 persone), a Santo Stefano di Quisquina, con le preforme di PET e i tappi prodotti da S.I.Con . Insomma, integrazione verticale del processo, autonomo in ogni suo passaggio, che conta su attrezzature di ultima generazione che garantiscono la migliore efficienza sotto il profilo industriale riducendo gli sprechi energetici e l’impatto ambientale.

Lo stabilimento di Santo Stefano di Quisquina, così come quello di Castrocielo in provincia di Frosinone, sono all’insegna della sostenibilità, dotati di impianti fotovoltaici per consentire la produzione autonoma di energia elettrica e una minore emissione di Co2 nell’aria. “Acqua Vera è l’unica acqua nazionale prodotta in Sicilia – dice l’amministratore delegato di Aqua Vera spa, Fabrizio Quagliuolo – con l’obiettivo dichiarato di offrire ai consumatori un prodotto locale di qualità elevatissima. Acqua Vera nasce nel 1979 a Padova e quando Nestlè ha rilevato il marchio, ha realizzato gli stabilimenti di Castrocielo e di Santo Stefano di Quisquina. Dopo la nostra acquisizione abbiamo deciso di investire in un impianto che è oggi il più tecnologicamente avanzato in Sicilia per la produzione di acqua minerale. Questa operazione, di ampia valenza strategica, ci consente di rafforzare il progetto multifonte, raggiungendo in maniera ancora più diretta e sostenibile i consumatori siciliani. Crediamo fortemente nelle potenzialità del nuovo stabilimento che, con una produzione di circa 220 milioni di litri di acqua minerale, avrà un impatto positivo sul territorio in termini di occupazione, sviluppo economico, valorizzazione del patrimonio locale e crescita sostenibile”. L’acqua Vera è presente ovunque nella grande distribuzione, e non è stato facile. “Abbiamo trovato persone che hanno dato fiducia a questa che in fondo era una startup, che hanno creduto si potesse andare avanti bene anche fuori dal marchio Nestlè”.

Vera è uno dei marchi di acqua minerale leader in Italia e i numeri lo dimostrano: 65 milioni di fatturato, oltre 450 milioni di bottiglie prodotte e un investimento di 6 milioni di euro sulla linea VERA prodotta in Sicilia che da adesso sarà dotata anche del formato da 50cl.