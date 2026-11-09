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Autobetoniera precipita nel torrente: le operazioni dei soccorsi dei Vigili del fuoco

I soccorritori sono impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza definitiva dell'area prima di procedere al successivo recupero del mezzo.

Pubblicato 13 secondi fa
Da Redazione

Vigili del fuoco impegnati a Messina per una complessa operazione di recupero di un’autobetoniera che è precipitata nel torrente sottostante a viale Annunziata. Sul posto la squadra del distaccamento Nord. Non ci sono feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco che al momento presidiano il mezzo dal quale fuoriesce del carburante. I soccorritori sono impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza definitiva dell’area prima di procedere al successivo recupero del mezzo.

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