Agrigento

Trovato ordigno bellico nei pressi del cimitero di Bonamorone

A fare la scoperta è stato un trentenne che ha notato una vecchia cartuccia di artiglieria tra la vegetazione

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Un ordigno bellico, probabilmente risalente all’ultimo conflitto mondiale, è stato rinvenuto a non molta distanza dal cimitero comunale di Bonamorone, ad Agrigento. A fare la scoperta è stato un trentenne che ha notato una vecchia cartuccia di artiglieria tra la vegetazione.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona. Poco dopo sono arrivati anche gli artificieri da Caltanissetta che hanno preso in consegna l’ordigno. Il pezzo di artiglieria verrà fatto brillare in sicurezza. (Immagine di repertorio)

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