Agrigento, giovane in scooter coinvolto in un incidente: grave in ospedale

Grave incidente stradale questa sera in via Francesco Crispi, dove un giovane alla guida di uno scooter è rimasto coinvolto in un incidente autonomo.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure al ragazzo. Dopo le iniziali operazioni di soccorso, il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso, a causa delle condizioni che hanno richiesto il massimo livello di attenzione da parte del personale sanitario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Restano da chiarire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo dello scooter.