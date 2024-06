AICA, interventi cruciali per il miglioramento del servizio idrico a Sciacca

AICA ha programmato una serie di interventi strategici per il miglioramento del servizio idrico nella città di Sciacca. Questi interventi mirano a risolvere problematiche di lunga data e a garantire una distribuzione dell’acqua più efficiente e affidabile per i residenti. Due interventi, in particolare, sono in corso o di imminente esecuzione.

Riattivazione del serbatoio San Marco:Il primo importante passo riguarda la riattivazione del serbatoio San Marco e la sua messa in funzione. Da giorni lavori intensivi sono in corso e sono volti alla riabilitazione e al completo ripristino delle funzionalità di questo impianto, mai utilizzato finora, che, dunque, sarà presto operativo a pieno regime. La riattivazione del serbatoio San Marco promette un netto miglioramento dell’erogazione idrica nell’area, con significativi benefici per tutti gli utenti residenti in zona.

Sostituzione della conduttura idrica in via Modigliani:Un secondo intervento di rilievo riguarderà la sostituzione della conduttura idrica in via Modigliani. A partire da lunedì prossimo, 24 giugno, AICA avvierà i lavori di sostituzione della conduttura idrica nella citata arteria cittadina di Sciacca, nel tratto compreso tra l’incrocio del viadotto Orti San Salvatore, all’altezza dei semafori, e l’incrocio per via Fratelli Argento. Questo tratto di condotta, a causa della sua vetustà, ha subito numerose rotture nel tempo, complicando l’erogazione dell’acqua e causando conseguenti disagi nella turnazione idrica. I lavori prevedono la sostituzione di circa 200 metri di condotta, che permetterà di migliorare significativamente la distribuzione dell’acqua e di eliminare le perdite idriche nella zona interessata.

Questi interventi rappresentano azioni decisive per potenziare il sistema idrico di Sciacca, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e di qualità per tutti i cittadini.