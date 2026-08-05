dalla Regione

Porto Empedocle, domani viaggio inaugurale del “Costanza I di Sicilia”

Schifani taglierà il nastro del primo traghetto della Regione

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Il Costanza I di Sicilia, il primo traghetto di proprietà della Regione Siciliana, è pronto a levare le ancore per la prima corsa del collegamento tra Porto Empedocle e Lampedusa. A tagliare il nastro del viaggio inaugurale, domani, al molo di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, sarà il presidente della Regione, Renato Schifani. Presente anche l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò. Il programma prevede, per le 19, i saluti istituzionali e il taglio del nastro inaugurale. A seguire, l’incontro con i giornalisti presenti.

La partenza con destinazione Lampedusa e scalo a Linosa è fissata per mezzanotte. Il nuovo traghetto, interamente costruito nei cantieri navali di Palermo, garantirà il servizio quotidiano tra Porto Empedocle e l’arcipelago delle Pelagie.

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