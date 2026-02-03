Girava con un coltello ed una falce in macchina, denunciato un 24enne 

Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio svolti dai militari dell’Arma i Carabinieri della stazione di Piedimonte Etneo, mirati alla prevenzione e al contrasto di comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, un 24enne di Linguaglossa è stato denunciato per “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel primo pomeriggio una pattuglia, durante un servizio perlustrativo ha proceduto, in via Notara, ad un controllo dinamico di una jeep in transito il cui conducente, alla vista dei militari dell’Arma, ha cercato di allontanarsi aumentando la velocità ma è stato fatto accostare e fermare poco più avanti.

I Carabinieri lo hanno fatto scendere dall’auto ed identificato per un 24enne di Linguaglossa che, sin dalle fasi iniziali del controllo, ha palesato evidente agitazione. Le ricerche effettuate sul veicolo hanno spiegato l’irrequietezza perché, nascosto dentro ad un porta bevande fissato sui condotti dell’aria condizionata, è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm di cui 10 di lama.

Ed ancora, nell’intercapedine del parafango posteriore destro dell’abitacolo, gli operanti hanno trovato una falce ben affilata con manico in legno.

Considerato che il giovane ha raccontato di essere di passaggio nel centro abitato di Piedimonte Etneo e che, al momento del controllo non indossava abiti da campagna e in zona non possiede terreni agricoli, il possesso di tali oggetti non è risultato in alcun modo giustificato.

Il coltello e la falce sono stati ovviamente sequestrati e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale,per il 24enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catania.