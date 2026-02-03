Agrigento

Inner Wheel: siglato il “contatto” tra i Club di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina

Un evento istituzionale che segna ufficialmente l’inizio di un percorso condiviso all’insegna della collaborazione territoriale

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

In un’atmosfera di grande amicizia, rispetto, sinergia e condivisione, si è celebrata ieri presso la storica Biblioteca Lucchesiana la “Cerimonia del Contatto” tra i Club Inner Wheel di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina. Un evento istituzionale che segna ufficialmente l’inizio di un percorso condiviso all’insegna della collaborazione territoriale.

Il momento centrale della mattinata ha visto le tre Presidenti dei Club— Patrizia Di Giovanni Vitellaro (Agrigento), Nevillia Aquilina (Caltanissetta) e Mirella Calcagno (Piazza Armerina) — siglare la pergamena del Contatto. Un atto formale che trascende la firma burocratica per farsi simbolo di un legame solido, che intreccia tre territori,  tre storie, con un filo ideale in comune, in una magnifica , straordinaria, trama volta a rispettare e promuovere i valori di amicizia, solidarietà e servizio che caratterizzano l’Inner Wheel.

L’importanza dell’incontro è stata accresciuta dalla presenza delle massime autorità distrettuali: la Governatrice del Distretto 211, Maria Mancuso Guarneri, la Segretaria distrettuale Geraldine Russo Alesi e la Chairman del Comitato al Servizio Internazionale Gisella Lo Bello. La loro partecipazione ha conferito ulteriore prestigio ad una giornata dedicata alla creazione di reti sociali e culturali con la consapevolezza dello stare bene insieme.

Cultura e Storia: i tesori di Agrigento Le socie e i gentili ospiti hanno avuto il privilegio di essere guidati attraverso i tesori della Biblioteca Lucchesiana dall’Onorevole Giovanna Iacono, esperta biblioteconoma, che ha illustrato con competenza il valore storico dei testi custoditi. La giornata è proseguita con una visita al Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, guidata dall’esperta archeologa Dott.ssa Valentina Caminneci, che ha saputo far rivivere la maestosità della Valle dei Templi attraverso il racconto dei reperti esposti.

Verso il futuro, nel segno dell’unione, dopo i momenti istituzionali e culturali, la giornata si è conclusa con un momento conviviale presso il ristorante Kokalos, dove lo scambio di auguri e sorrisi ha ribadito la grande forza dell’associazionismo femminile. Durante l’incontro è stato rivolto un pensiero speciale anche al Club di Niscemi, a testimonianza di una rete che mira a espandersi e a sostenersi reciprocamente in ogni sua componente.

«Insieme, continuiamo a costruire bellezza», è stato il messaggio corale delle Presidenti, pronte a trasformare questo “Contatto” in azioni concrete per il territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sciacca

Carnevale di Sciacca, modalità d’accesso per le persone con disabilità
Politica

Tassa di soggiorno, Controcorrente chiede rendicontazione sull’utilizzo dei fondi ad Agrigento
Apertura

Abusa per tre anni della figlia minorenne della compagna, arrestato
Politica

Ina Picarella è la nuova coordinatrice di Italia Viva a Ribera
Catania

Girava con un coltello ed una falce in macchina, denunciato un 24enne 
Agrigento

Inner Wheel: siglato il “contatto” tra i Club di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina
banner italpress istituzionale banner italpress tv