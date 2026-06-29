Discobolo Sciacca, due atlete convocate dalla Federginnastica d’Italia per raduni nazionali e internazionali

La ginnastica aerobica saccense conquista ancora una volta la ribalta nazionale. Due atlete della Discobolo Sciacca, Gaia Allegro e Bianca Lazzara, sono state ufficialmente convocate dalla Federazione Ginnastica d’Italia per due appuntamenti di altissimo livello tecnico.

Una chiamata riguarda Gaia Allegro, inserita nell’elenco dei ginnasti Junior A ammessi all’allenamento federale che si è svolto a Macerata il 20 e 21 giugno 2026. Un raduno che ha riunito i migliori talenti italiani della categoria, sotto la guida della direttrice tecnica nazionale Luisa Righetti e dello staff federale.

La seconda convocazione è per Bianca Lazzara, selezionata per rappresentare l’Italia al Training Camp dell’European Gymnastics in programma a Loutraki, in Grecia, dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Un’esperienza internazionale che coinvolge atleti provenienti da tutta Europa e che conferma la crescita costante della giovane ginnasta saccense.

Per la Discobolo, si tratta di un doppio riconoscimento che premia anni di lavoro, disciplina e programmazione. Due convocazioni che portano Sciacca sul palcoscenico nazionale e internazionale, rafforzando il ruolo della società come punto di riferimento per la ginnastica aerobica in Sicilia.