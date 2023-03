Disservizi autolinee Gallo, Intesa universitaria chiede incontro la società

A seguito di numerosi disservizi che da anni si verificano nella tratta che collega i paesi della Valle del Belice all’Università di Palermo, l’associazione Intesa Universitaria chiede un’interlocuzione con la compagnia di trasporti Autolinee Gallo S.R.L. che opera in numerosi paesi dell’agrigentino.

“In qualità di studenti, prima ancora che di portavoce della comunità accademica, riteniamo doveroso, da parte nostra, farci carico di tutte le esigenze e criticità che ci vengono sottoposte e che riguardino, in senso più ampio, la vita dei giovani del territorio. Da anni assistiamo, e ci poniamo da interlocutori, a incessanti reclami da parte di studenti universitari circa ripetuti disservizi che oggi richiedono immediata risoluzione. Nello specifico, si apprende l’assoluta necessità di poter effettuare l’acquisto dei biglietti delle singole corse online, nell’apposito sito web; e di modificare la data del biglietto acquistato, fermo restando che per quella corsa non sia già stata raggiunta la capienza massima del mezzo di trasporto.A ciò, si aggiunge quello che, a nostro parere, rappresenta il più grande disagio di cui in questi anni si è maggiormente sofferto: la presenza di un solo mezzo di trasporto in corrispondenza di alcune delle corse più frequentate dagli universitari creano non poche problematiche di sovraffollamento e generano episodi di malcontento tra chi attende alla fermata e poi si trova costretto a dover rimandare i propri impegni di lavoro e studio, in attesa della corsa successiva.La necessità quindi di prevedere un ulteriore mezzo di trasporto per determinate corse, diventa impellente ed essenziale al fine dell’eliminazione delle difficoltà sopra esposte.Non di meno, una più frequente manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà della società rappresenterebbe garanzia di maggiore sicurezza e comodità nel viaggio dei passeggeri a bordo.Vi chiediamo pertanto un’ interlocuzione immediata, con noi rappresentanti degli studenti, al fine di porre urgentemente rimedio alle difficoltà descritte”. Questo il documento presentato e firmato da Giorgio Gennusa, Consigliere di Amministrazione dell’ERSU di Palermo, Adele Nevinia Pumilia Presidente dell’associazione Intesa Universitaria e Davide Cino Consigliere di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo.