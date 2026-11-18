False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, condannato 35enne
L’imputato, nel presentare la richiesta all’Inps per accedere al sussidio, avrebbe dichiarato falsamente di essere in possesso dei requisiti
Un anno di reclusione, con pena sospesa, per avere dichiarato il falso al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza. Diventa definitiva la condanna nei confronti di un trentacinquenne di Sciacca. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. La vicenda risale al 2020.
Secondo quanto ricostruito l’imputato, nel presentare la richiesta all’Inps per accedere al sussidio, avrebbe dichiarato falsamente di essere in possesso dei requisiti. In particolare gli veniva contestato l’aver attestato di risiedere in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il 35enne, oltre ad avere rimediato la condanna, dovrà anche pagare una sanzione di 3 mila euro.