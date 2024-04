Gli studenti dell’Amato Vetrano a Palermo per corsi di orientamento PNRR/PCTO

Gli alunni delle classi quarte dell’indirizzo Agrario dell’I.I.S. “Calogero Amato Vetrano”di Sciacca

hanno partecipato ad un’esperienza laboratoriale di genomica con il dipartimento di SAAF

dell’Università di Palermo. Questi incontri hanno rappresentato un’opportunità unica di apprendimento e di ricerca, in cui gli studenti, sotto la guida della Prof.ssa Maria Venezia, hanno avuto l’occasione di esplorare le tecniche più avanzate nel campo della genomica con un focus particolare sull’estrazione del DNA.

In una prima fase gli studenti hanno acquisito delle nozioni teoriche sui principi della genomica e sulle metodologie di sequenziamento del DNA da parte del Prof. Salvatore Mastrangelo, docente di Zootecnia e ricercatore sulla genetica, e delle due ricercatrici Silvia Riggio e Federica Carta. Successivamente, hanno proceduto con l’estrazione del DNA da campioni di sangue ovino, utilizzando strumenti di sequenziamento di nuova generazione per analizzare i campioni. Durante l’analisi, gli studenti hanno identificato varianti genetiche, alcune delle quali correlate a specifiche condizioni ereditarie; hanno anche appreso come interpretare i dati di sequenziamento e come utilizzare database genomici per confrontare le sequenze ottenute.

L’esperienza ha permesso agli studenti non solo di comprendere l’importanza della genomica nella ricerca moderna e nelle applicazioni zootecniche, ma anche di fornire competenze pratiche e conoscenze approfondite nel campo della genomica. Questo laboratorio ha anche stimolato l’interesse degli studenti verso la ricerca scientifica.Gli alunni hanno espresso grande soddisfazione per l’esperienza vissuta, sottolineando come il laboratorio abbia non solo ampliato la loro conoscenza teorica, ma abbia anche

fornito un contesto pratico e reale per applicare e visualizzare ciò che hanno appreso

durante il corso di studi.