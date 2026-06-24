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Grazia Celestri è il nuovo direttore medico degli Ospedali Riuniti di Sciacca e Ribera

Igienista proveniente dall’ASP di Siracusa, dove ha ricoperto il ruolo di direttore medico di presidio presso l’ospedale “Alessandro Rizza”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Grazia Celestri è il nuovo direttore medico degli Ospedali Riuniti di Sciacca e Ribera. Igienista proveniente dall’ASP di Siracusa come responsabile della UOS Direzione medica di presidio dell’ospedale “Rizza”, al termine delle procedure concorsuali, è stata ricevuta questa mattina dal direttore generale facente funzioni dell’ASP di Agrigento, Raffaele Elia, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico per la durata di cinque anni.

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