Il Museo dei 5 Sensi rappresenterà l’Italia alla mostra “Tourism for Europe, Europe for Tourism”

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Turismo Francesco Dimino esprimono il proprio compiacimento per il nuovo, importante risultato raggiunto dal Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca, gestito dalla cooperativa di comunità “Identità e Bellezza”. Il Museo dei 5 Sensi rappresenterà l’Italia all’interno della mostra “Tourism for Europe, Europe for Tourism”, in programma presso il Parlamento Europeo di Bruxelles da oggi fino al 30 gennaio.

A partire dal mese di febbraio, inoltre, il progetto e la destinazione Sciacca saranno raccontati all’interno di un sito dell’Unione Europea, che raccoglierà le storie e i modelli delle 35 best practices selezionate, inserendo il Museo Diffuso dei 5 Sensi nella narrazione ufficiale europea sul futuro del turismo.

Il progetto di Sciacca è stato selezionato dalla European Travel Commission come Best Practice di Turismo Rigenerativo, come modello di governance e innovazione sociale.

Al Museo dei 5 Sensi di Sciacca, ai suoi operatori, a chi con passione porta avanti progetti di promozione del turismo, di creazione di economia, di rigenerazione di comunità, vanno i complimenti del sindaco Fabio Termine e dell’assessore Francesco Dimino.