Aula troppo piccola, rientra la protesta degli studenti del Liceo Leonardo di Agrigento
A margine di un incontro con la dirigente Pilato gli studenti sono stati spostati presso la sede di via Cimarra
Sembra essere rientrata la protesta dei 25 studenti della III ASA del Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Agrigento che nei giorni scorsi avevano sollevato dubbi sulle condizioni dell’aula messa a loro disposizione. Al centro della contestazione c’era una classe ritenuta troppo piccola rispetto al numero di studenti e, priva di finestre.
Di fronte all’assenza di risposte ritenute sufficienti, i genitori degli studenti avevano inviato una comunicazione tramite PEC, intimando di non mandare i propri figli a scuola fino a quando non fosse stata individuata una soluzione adeguata.
La situazione è cambiata dopo una riunione con la dirigente scolastica, Patrizia Pilato, al termine della quale sembra essere stato trovato un punto di incontro; la classe è stata spostata presso un’altra aula nella sede di via Cimarra ad Agrigento.