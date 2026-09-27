Aragona

Fermato con un chilo di cocaina ad Aragona, domani udienza di convalida per 38enne 

Sotto il sedile, infatti, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di un chilogrammo. Dopo le formalità di rito l’indagato è stato trasferito in carcere

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È stato fissato per domani (lunedì 28 settembre ndr) l’interrogatorio di garanzia di Giovanni Gandolfo, il trentottenne fermato venerdì sera dai carabinieri dopo essere stato sorpreso in possesso di un chilogrammo di cocaina. L’udienza di convalida si celebrerà davanti il giudice Manfredi Coffari. L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dal pm Alessia Battaglia.

Gandolfo è stato arrestato nella serata dello scorso 25 settembre mentre si trovava al volante della sua automobile e percorreva la strada provinciale 17 che da Aragona porta a Santa Elisabetta. I militari dell’Arma gli hanno imposto l’alt e hanno effettuato una perquisizione veicolare che ha dato esito positivo. Sotto il sedile, infatti, è stato rinvenuto un panetto di cocaina dal peso di un chilogrammo. Dopo le formalità di rito l’indagato è stato trasferito in carcere. 

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